Leerlingen beleven Tweede Wereldoorlog alsof ze er middenin staan

Leerlingen van VSO De Atlas uit Assen kijken verdwaasd om zich heen. Terwijl zij in de kerk van Anloo om zich heen kijken zien ze het onderduikershol van Anloo tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ook Quinten, HAVO-leerling van De Atlas bewondert de virtuele wereld uit de geschiedenis. Zodra hij de VR-bril afdoet wil hij die wel beschrijven. "Het is niet echt want het wordt nagespeeld. Je ziet voornamelijk om je heen, 360 graden, en dan zie je gewoon wat in die tijd is gebeurd. En dat is best wel interessant vind ik."

Wat hij en zijn medeleerlingen zien zijn filmpjes die zijn opgenomen met speciale 360 graden camera's. Dat betekent dat de toeschouwer zelf mag beslissen welke kant hij opkijkt. Waar bijvoorbeeld links iemand aan komt lopen bij het onderduikhol fietst aan de rechterkant net iemand langs. Door met je hoofd te draaien bepaal je de kijkrichting.

Leerkrachtondersteuner Niels Boer begeleidt de leerlingen tijdens de excursie. Maar hij is ook een van de acteurs in de film. "Ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij Historisch Anloo. Jan en Joke Benjamins hebben een boek geschreven over het onderduikhol en zij hebben mij benaderd om in de film te spelen. En zodoende ben ik in de film gaan spelen en de kinderen zagen dat. 'Hé, meneer Boer speelt erin!', dat is natuurlijk hartstikke leuk."

Volgens Boer is de VR-bril een mooie ondersteuning van het geschiedenisonderwijs op de school voor speciaal voortgezet onderwijs. "Wij focussen ons ook heel veel op sociaal en op gedrag en daarom geven we vaak spelenderwijs lesaanbod. Het heeft niet altijd zin om met deze leerlingen de hele dag uit een boek te werken, daarom proberen we ook andere onderwijsvormen."