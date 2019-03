OM eist celstraffen tot drie jaar voor drugslab 1e Exloërmond

Tegen de 51-jarige bewoner van de woonboerderij waar het drugslab werd aangetroffen, is 1,5 jaar cel geëist. Daarvan is een half jaar voorwaardelijk.Een 64-jarige man uit Delft die spullen (grote blauwe vaten, jerrycans, purschuim) van en naar de loods zou hebben vervoerd, moet 1,5 jaar zitten. Een 31-jarige man uit Den Haag hoorde het OM drie jaar cel eisen. Zijn DNA werd op meerdere plekken in het lab aangetroffen.Na een aantal anonieme tips startte de politie vorig jaar met een onderzoek. Ze zetten een observatieteam in en hingen camera’s op de loods waarin de drugs zou worden gefabriceerd. Op 30 oktober 2018 rolden ze het lab op. Het zou er vanaf 1 juli 2018 al hebben gezeten.De 51-jarige verdachte bleek de verhuurder van de loods. Hij wist in eerste instantie niet wat er gebeurde, vertelde hij op zitting. Toen hij een vreemde geur begon te ruiken, ging hij een kijkje nemen – hoewel hem dat verboden was. Hij zag dat het om een drugslab ging, maar stapte uit angst niet naar de politie. Hij zou worden bedreigd.De 64-jarige man uit Delft beweerde dat hij niets met het drugslab te maken heeft. Hij dacht dat hij pallets vervoerde en zou daar tweehonderd euro voor krijgen. "Ik ben erin geluisd", sprak hij. De verdachte uit Den Haag ontkende alle betrokkenheid bij de zaak. Hij beriep zich verder op zijn zwijgrecht.De officier van justitie twijfelde niet. Volgens haar zijn alle mannen op een manier betrokken bij het lab. Van de Hagenees kan worden bewezen dat hij opzettelijk drugs heeft geproduceerd in het lab, omdat zijn DNA daar is aangetroffen. Hij werd ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie, maar daar verdenkt het OM hem niet meer van.De andere twee mannen zijn volgens het OM in ieder geval medeplichtig. Ze hadden beide kunnen weten wat er gaande was in de loods in 1e Exloërmond, vond ze.Ook wees ze naar het strafblad van de mannen. De 64-jarige Delftenaar pleegde de strafbare feiten in zijn proeftijd. Hij heeft nog tweeduizend dagen open staan. De Hagenees werd een aantal jaar geleden nog veroordeeld voor illegale drugs in België.De advocaten van de verdachten vroegen om vrijspraak. De raadsman van de 31-jarige man uit Den Haag vond dat met DNA niet is bewezen dat zijn cliënt in het lab is geweest, omdat DNA verplaatst kan worden. De advocaat van de 51-jarige bewoner vond dat haar cliënt niets verweten kan worden. Er zou sprake zijn van psychische overmacht, omdat hij werd bedreigd. De Delftenaar wist volgens zijn advocaat simpelweg van niets.Omdat de man uit Den Haag binnenkort een kindje verwacht, vroeg zijn raadsman om schorsing. De rechtbank beslist hier maandag 1 april over. Ze hadden meer tijd nodig om een afweging te maken.Op 11 april doet de rechtbank uitspraak