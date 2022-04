Wat je ook maar weten wil... Zoek het uit! geeft het antwoord!

Weet jij of er Romeinen waren in Drenthe? Of waarom windmolens allemaal dezelfde kant op draaien? En waarom zijn we vooral in de herfst en winter verkouden?

Geen idee? Dan heb je het afgelopen jaar vast niet naar Zoek het uit! geluisterd!

Nu jij!

De afgelopen vier jaar hebben we elke week een vraag beantwoord, in sommige weken zelfs twee of drie. Om dit te kunnen blijven doen hebben we jouw hulp nodig!

Heb jij een leuke vraag bedacht, of wil je iets weten over de geschiedenis van Drenthe? Maak je je druk over iets dat in het nieuws is, of zijn er onduidelijkheden na het lezen van een nieuwsbericht? Wil je meer weten over een bepaald onderwerp of vind je dat we gewoon ergens een keer aandacht aan moeten besteden? Stuur dan je vraag in!

Doe dit wel kort en bondig, en laat je contactgegevens achter. Dan kunnen we je bereiken als wij weer een vraag hebben over jouw vraag.

