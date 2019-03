Alfa-college zet twee 'helden' in het zonnetje

"Ik heb de beenwond van zeventien centimeter dichtgedrukt", vertelt Mitchel Poppink. In oktober vorig jaar hielp hij de eigenaar van een Chinees restaurant in Hoogeveen.Mitchel bedacht zich geen moment en besloot om druk uit te oefenen op de wond zodat het bloeden zou verminderen. "Ik dacht op dat moment niks. Ik handelde gewoon", zo zegt de leerling."Hier krijg ik kippenvel van", zegt politieagent Breedveld, die bij de uitreiking was. "Er ligt iemand dood te gaan, maar Mitchel handelt gewoon. Hij heeft werk gedaan dat normaal door een ambulancemedewerker of politieagent gedaan moet worden."Leon Mol hielp eind vorig jaar bij een fietsongeluk met een 12-jarig meisje. Zij had een botbreuk in haar been. "Haar been hing er raar bij", zo vertelt Leon.Beide jongens zijn ze nog maar 17 jaar en hebben geen EHBO-diploma. Uit handen van politieagent Jacco Breedveld kregen beide jongens de zogenaamde 'groene kaart'. Daarmee geeft de school aangeeft dat de leerlingen iets uitzonderlijks hebben gedaan.Eén van de twee jongens hoopt later bij de politie te kunnen werken. "Naar dit soort jongens zijn we op zoek", zo vertelt politieagent Breedveld. "Als hij mij zou uitnodigen, dan zou ik direct willen beginnen bij de politie", aldus Leon.Wat ze met de kaart, cadeaubon en de bloemen gaan doen weten ze nog niet. "Maar het is wel leuk om ze te krijgen", laat Leon weten.