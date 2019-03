Stomapatiënten gaan samen bowlen: 'Je bent met mensen met dezelfde problemen'

Pauwels voegt er gelijk aan toe dat het met die problemen ook wel weer meevalt. “Een stoma is natuurlijk niet leuk, maar er is goed mee te leven en eigenlijk kun je vrijwel alles doen.”Dat is ook precies de teneur van de middag in het bowlingcentrum. Dat er meer kan dan veel mensen denken. Zelfs bowlen, waarbij je toch een zware bal van de grond moet oppakken. “Ik heb sinds augustus een stoma. Eerst doe je echt wel een stapje terug, maar uiteindelijk is mijn leven er niet heel veel door veranderd”, vertelt de 82-jarige mevrouw Zwiers.Zwiers vertelt heel open over haar stoma, net als andere lotgenoten die naar de middag zijn gekomen. “Nee, ik heb zeker niet het idee dat er een taboe op rust.”Jaarlijks krijgen zo’n honderd mensen in het Scheperziekenhuis in Emmen een al of niet tijdelijk stoma, zo vertelt stomaverpleegkundige Marianne Lubberink. Treant gaat de ingreep in de toekomst in Emmen concentreren, maar consulten en gesprekken met patiënten blijven ook in de Treant-ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal mogelijk.