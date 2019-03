Verkiezing leukste plekje in Drenthe

Wat is de beste plek in Drenthe om buiten te spelen, bewegen of sporten? Om een mooie top vijftig te maken wordt de hulp ingeroepen van iedereen die een favoriete plek in Drenthe heeft.

Met de verkiezing van het leukste plekje in Drenthe wil de organisatie een inspiratie-top vijftig maken. Een lijst waarop je altijd een goede locatie vindt om lekker buiten in beweging te zijn. Ken jij een plek die in de inspiratie-top-vijftig hoort? Tot 27 april 2019 kan je jouw favoriete plek hier aanmelden . Daarmee maak je kans op een fotoshoot op jouw locatie.De verkiezing wordt georganiseerd door IVN, Kennislab BIOR Noord en SportDrenthe. Marleen Poppen van IVN Regio Noord: "IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. Dit doen we door jong en oud te laten beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. De verkiezing van het leukste plekje in Drenthe om buiten te spelen, sporten en bewegen sluit hier naadloos bij aan: dichtbij, activerend en inspirerend!"