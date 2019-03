Falke valt af voor Oranje

Falke is tijdens de EK-kwalificatieduels in april tegen Slovenië niet van de partij. Bondscoach van Oranje Erlingur Richardsson heeft gekozen voor linkerhoekspelers Jeffrey Boomhouwer (Bergischer HC) en Rutger ten Velde (Wilhelmshavener HV).In oktober 2018 was Falke tijdens de start van de EK-kwalficatiereeks wel van de partij. Tegen zowel Estland als Letland maakte de Emmenaar speelminuten in het shirt van Oranje.Ook teamgenoot van Hurry-Up René de Knegt is afgevallen. Door de rentree van routinier Gerrie Eijlers mag de goalie van de Zwartemeerders, die na de zomer uitkomt voor Aalsmeer, thuisblijven.