Gemeenten: geen geld voor kabinetsplannen als woningbouw en energietransitie

Gemeenten hebben de komende jaren geen geld om een bijdrage te leveren aan kabinetsplannen, zoals de bouw van extra woningen en de overgang naar duurzame energie. Dat hebben zij, verenigd in Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), met een brief kenbaar gemaakt aan het Rijk.

"Al zouden we het willen, we kunnen niet meer meewerken aan belangrijke maatschappelijke onderwerpen", schrijft de VNG.

Ook de Drentse gemeenten staan achter de conclusie in de brief, meldt Rikus Jager. Hij is voorzitter van de Vereniging van Drentse Gemeenten. "Wij doen een oproep om ons te hulp te schieten. Er is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid", zo vindt hij.

Dat hoeft niet alleen extra geld richting gemeenten te zijn, maar bijvoorbeeld ook goede wetgeving en de overtuiging om samen zaken op te pakken. "Het is nu 'wij' tegenover 'zij'", hekelt Jager, die naast zijn voorzitterschap burgemeester is van de gemeente Westerveld. "Geld speelt natuurlijk een rol, maar een stikstofprobleem kun je daar niet mee oplossen. het vraagt ook om goede wetgeving om zoiets op te lossen. En als wij er bovengemiddeld veel last van hebben, ga er dan binnen Europa over in gesprek."