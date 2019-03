Het licht brandt weer in het Schortinghuis in Spier

Pool stelt het pand ook beschikbaar voor verenigingen. “We hebben goede gesprekken gehad en wat mij betreft kunnen ze hun activiteiten hier voortzetten”, zegt Pool.Dorpsbelangen is daar heel blij mee. Sinds de sluiting van het Schortinghuis een half jaar geleden werden verenigingen ondergebracht in vakantiecentrum Sonnevanck. Alleen was daar vanwege het ontbreken van een grote zaal niet alles mogelijk.“Mooi dat we daar terecht konden, maar we hebben er veel last van gehad dat het Schortinghuis was gesloten. De jeugdactiviteiten zoals de sinterklaasviering en de jaarlijkse toneelavond konden niet doorgaan omdat we daarvoor gebruik maken van een grote zaal”, zegt Minze Vries van Dorpsbelangen. "Het is voor het dorp wel gunstiger als activiteiten in het centrum van Spier worden gehouden."