Inbraakgolf teistert verenigingen Noordwolde

Inbrekers hebben in één maand tijd in elk geval vijf keer ingebroken bij verenigingen en een dagbestedingsorganisatie in Noordwolde. Vanochtend was het op drie plekken in het dorp raak.

Bij tennisclub LTC werden afgelopen nacht alle beveiligingscamera's en de buitenverlichting aan gruzelementen geslagen. Ook bij korfbalvereniging Leonidas hielden de inbrekers huis, net als bij Dagbesteding Spokedam.Voorzitter Henk Berg van LTC zei tegen Omrop Fryslân nog wat van slag te zijn van de inbraak. Bij de vereniging is een kluis met vierhonderd euro erin gestolen, maar de echte schade loopt in de duizenden euro's. "We hadden de hele dag een bouwbedrijf aan het werk om alle sloten te vervangen en de elektricien moet nog komen", zegt Berg.Op de spaarzame camerabeelden zijn wel twee personen met ieder een bivakmuts op te zien. Meer staat er niet op de beelden, want alle apparatuur is door de inbrekers vernield.Bij korfbalvereniging Leonidas werd vanochtend voor de vierde keer sinds 2016 ingebroken. De inbrekers hebben voor zover bekend niets meegenomen, maar wel zijn de nieuwe garagedeuren opengebroken en het keukenraam.Voetbalclub Olyphia was eind februari al gigantisch de klos. De dieven vernielden daar bijna alle verlichting, trokken kabels los en namen geld mee uit de kas. Het materiaalhok werd compleet vernield en de inbrekers ontvreemden een aantal machines. Ook stalen ze een groot deel van de voorraad eten en drinken. Opmerkelijk: de dieven hadden het bewakingssysteem uitgeschakeld.Bij Dagbesteding Spokedam namen de dieven twee fietsen en een zeecontainer mee. Eerder werd daar al voor twintigduizend euro aan machines gestolen.Volgens Omrop Fryslân doet de politie onderzoek. Er zijn nog geen daders aangehouden.