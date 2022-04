Hartjes voor reizigers op station Assen voor architectuurprijs

De reizigers op station Assen kregen vanmiddag een hartvormig doosje met pepermuntjes. Een verrassing, die hoorde bij de BNA-publieksprijs voor het station. Wethouder Harmke Vlieg onthulde de plaquette die daarbij hoort. In 2021 won het vernieuwde station de prijs van de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus.

Tijdens de onthulling liet Harmke Vlieg weten dat een van de ambities is uitgekomen. "Het is gelukt om het station te verbinden met de stad, door middel van het nieuwe stationsgebouw." Ook de Nederlandse Spoorwegen en ProRail zijn natuurlijk blij met de prijs. "Het is een uitnodigende, herkenbare en toegankelijke entree naar de stad, waar reizigers zich gemakkelijk kunnen oriënteren", aldus regiodirecteur Maarten Haverkamp van de NS.

De plaquette is op de muur van het station te vinden, rechts van de bloemenwinkel.

Rapportcijfer: net geen 8

Naast de BNA-publieksprijs 2021 heeft het station ook de Drentse Architectuurprijs 2021 gewonnen en is het genomineerd voor de Prix Versailles, een internationale architectuur en designprijs.

De reizigers beoordelen het station met een 7,6. Zo blijkt uit onderzoek van I&O research onder bijna 77.000 reizigers. Dit is in opdracht gedaan van de NS en spoorbeheerder ProRail. Ieder jaar wordt onderzocht hoe alle stations worden beoordeeld door de reizigers. Dit jaar is 7,6 het hoogste cijfer van de Drentse stations.