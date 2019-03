Nieuwe Drentse Statenleden geïnstalleerd

Daarmee bood hij een opening, maar deed hij misschien ook wel een deur hard dicht tijdens het eerste debat in de kersverse Provinciale Staten.Bij de eerste ontmoeting werd een duidingsdebat over de verkiezingsuitslag gehouden. Hoe zien partijen die uitslag? En hoe vertalen ze die verkiezingsuitslag, met een zetel verlies voor alle grote partijen uit de oude Gedeputeerde Staten (GS)? En Forum dat in een klap zo’n zelfde grote partij is geworden?Onderliggende vraag was natuurlijk: wat voor een soort coalitie moet er komen en wie wil met wie? Veel partijen hielden de kaarten nog tegen de borst - tot grote ergernis van de PVV - maar lieten wel iets doorschemeren. En dat het oude college van VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie graag door wil met nog een partij erbij, was al voor de verkiezingen geen geheim meer.Bij Henk Jumelet van het CDA was dit te horen: “We willen graag in het college. Dat moet een GS zijn dat goed z’n weg kent in de Drentse samenleving en het Noorden, Den Haag en Brussel.” Bedoelt hij daarmee dan dat nieuwkomer FvD niet past?PvdA-voorman Cees Bijl sluit geen enkele partij uit maar wil een samenhangend GS dat er meer werk word gemaakt van de Sociale Agenda. Ook niet perse prioriteit in het beperkte FvD-verkiezingsprogramma.Ook VVD’er Henk Brink wil in het college, maar het moet voor hem wel een werkbaar GS zijn met voldoende draagvlak. ChristenUnie-leider Tjisse Stepstra: "Ook al heeft 15 procent van de kiezers op Forum gestemd, 85 procent van de Drenten niet. Je kunt het dus niet zien als een afstraffing van het oude college.” De CU wil ook weer in GS, zoveel is wel duidelijk.GroenLinks was heel helder. De andere ‘grote’ winnaar van de verkiezingen wil graag deelnemen in een college over links. Maar GL-voorman Hans Kuipers sluit deelname aan een GS met de oude collegepartijen en zijn partij niet uit.Hendrikus Velzing van Forum voor Democratie sluit geen partij uit. “We stellen ons positief op tegenover iedereen die onze zorgen deelt over de klimaathysterie en falend overheidsbeleid.” Velzing hoopt op voortschrijdend inzicht dat de overheid een aantal zaken verkeerd aanpakt en de kosten daarvoor bij de burger neerlegt.PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten was ook helder: hij is teleurgesteld dat zijn partij fors in moest leveren, maar is blij met de winst van FvD. Forum moet volgens hem in het college, anders is het een belediging van de kiezers.“Samen gaan we hier dingen aan de orde stellen die niet geliefd zijn in dit huis.” Het rechtse blok van PVV en FvD heeft samen negen zetels.Er is een grote vernieuwing in Provinciale Staten. Dat komt deels door de verkiezingsuitslag, maar ook door Statenleden die niet opnieuw gekozen wilden worden. Dit zijn de nieuwkomers:: Janny Roggen en Jos Schomaker.(volledig nieuw): Hendrikus Velzing, Rob Camies, Harry Omlo, Thomas Blinde, Jan Willem Drukker en Johnny Bos.Bij detwee nieuwkomers: Annigje Udinga en Johan Moes.: Cecile Mentink en Eline Vedder. GroenLinks: Ria Haan en Ewoud Bos.Robert Mäkel-van Littikhuizen is de enige nieuwe bij de. Bijis dat Anry Kleine Deters.heeft met Thea Potharst één Statenlid.-voorman Douwe Oosterveen is niet helemaal een nieuwkomer; hij zat ooit al eens eerder in de staten.