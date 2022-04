Familie De Jonge blaast BikBar nieuw leven in (en de bekende saus ontbreekt ook niet)

Bestaat er zoiets als culinair erfgoed? Als dat zo is, mag het patatje met BikBarsaus niet ontbreken. Vanaf deze maand kan iedereen weer genieten van deze Emmer snackklassieker. Horecafamilie De Jonge blaast de bekende cafetaria De BikBar namelijk nieuw leven in. Toepasselijk, want zonder de BikBar was de familie er misschien wel helemaal niet geweest

Voor lekkerbekken is de BikBar in Emmen een begrip. Dat kan ook bijna niet anders, want de eetgelegenheid maakt al een behoorlijke periode onderdeel uit van het Emmer straatbeeld. Bijna negentig jaar terug stond Hendrik Huizing al met een mobiele patatkraam her en der in het centrum van Emmen.