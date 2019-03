Protest tegen metershoge reclamemast bij Assen-Zuid

De reclamemast komt in de entreezône van het bedrijvenpark, pal langs de A28 bij Assen-Zuid. Daar komen een groen tankstation en vestigingen van Burger King, Star Bucks en La Place.De natuurclub vindt dat de hoge reclamemast van Greenledwalls, die sinds vorig jaar bij Assen-Noord staat, het landschap langs de A28 al te veel domineert. Dat er aan de zuidkant van Assen nog eentje bijkomt, is te veel van het goede."Werklandschap Assen-Zuid moet gaan fungeren als zuidelijke entree van het nationaal stedelijke netwerk Groningen-Assen en als dé toplocatie van Noord-Nederland. Het kan toch niet zo zijn dat de zuidelijke entree van Assen straks, net als aan de noordzijde, wordt gedomineerd door een reclamemast", aldus Judith van den Berg van de Natuur- en Milieufederatie in een brief aan de raad van Assen.Volgens de organisatie zijn door de gemeente juist hoge eisen gesteld aan de beeldkwaliteit van de gevels van de panden op het werklandschap. Dat komt omdat het gebied deel uitmaakt van het beekdallandschap van het Witterdiep. Daarom moeten de bedrijfspercelen op een soort eilanden komen te liggen, omgeven door rietlanden en water.Om die reden vindt Van den Berg het 'onbegrijpelijk' dat juist aan de rand een reclamemast van 25 meter hoog is gepland. "Volledig in strijd met uw eigen beleid in het ontwerp-beeldkwaliteitsplan", is haar verwijt richting de gemeente. "Als de horecabedrijven zo nodig reclame willen maken, moeten ze daar hun gevel maar voor gebruiken."