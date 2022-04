NVM: laatste maanden iets meer huizen te koop in Drenthe

In het eerste kwartaal van dit jaar waren er in Drenthe iets meer huizen te koop dan de drie maanden ervoor. De prijzen lagen ook iets lager. Maar de verandering is relatief: vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar zijn er nog altijd minder huizen te koop, en zijn ze toch weer duurder geworden.

Makelaarsvereniging NVM meldt dat er in het eerste kwartaal in onze provincie 16 procent minder huizen zijn verkocht dan dezelfde periode een jaar geleden. Daarbij zijn de verschillen tussen gemeenten groot. In Borger-Odoorn was het verschil minimaal (-3,3 procent), in Westerveld juist erg groot (-45 procent). Daarbij tekent de NVM wel aan dat Westerveld niet zoveel huizen telt: een paar verkochte huizen meer of minder is al snel een groot procentueel verschil.

Prijzen blijven stijgen...hoewel?

De gemiddelde prijs voor een Drentse woning is ten opzichte van een jaar geleden gestegen met 15,3 procent. Die stijging is hoger dan het landelijk gemiddelde. In Westerveld gingen de prijzen het hardst, met een stijging van 31,1 procent. De kleinste stijging werd in Noordenveld genoteerd: 2,3 procent.

Al met al werden de afgelopen drie maanden 1036 Drentse woningen via een NVM-makelaar verkocht. In 78 procent van de gevallen gebeurde dat boven de vraagprijs. Gemiddeld werd er 352.000 euro voor betaald (landelijk 428.000 euro).

Maar er lijkt toch iets te veranderen op de woningmarkt. Want als je de prijzen van de afgelopen drie maanden vergelijkt met die in het vierde kwartaal van 2021, is er een daling te zien. Bescheiden, dat wel: 1,6%. Landelijk NVM-voorzitter Onno Hoes vindt het opmerkelijk dat die ontwikkeling zich aftekent.

Conclusies over hoe de oorlog in Oekraïne, de stijgende hypotheekrente en de hoge energieprijzen de huizenmarkt beïnvloeden wil de NVM nog niet trekken.

Huizengebrek blijft een probleem

Al met al werden in Drenthe de afgelopen maanden minder huizen verkocht dan in diezelfde periode in 2021. Dat komt mede door het krappe aanbod. Volgens de NVM kan een koper kiezen uit 1,7 geschikte woningen. Alles lager dan vijf wordt als een krappe woningmarkt gezien. In Noordenveld was het zoeken het moeilijkst: daar had een koper keuze uit welgeteld één geschikte woning.