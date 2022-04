Nathan van Gelder opnieuw directeur Bevrijdingsfestival Drenthe

Van Gelder is door het bestuur van het Bevrijdingsfestival benaderd om te zorgen dat de komende editie alsnog kan plaatsvinden, en heeft besloten deze taak op zich te nemen. "Het Bevrijdingsfestival Drenthe heb ik in mijn hart gesloten. Als ik gebeld word, omdat ze wat willen weten, dan sta ik ervoor klaar", zei hij al eerder bij RTV Drenthe.

Voor het bestuur is het uitvallen van Herbert Jansen een tegenvaller. Voorzitter Ger Boes: "Tachtig procent van het festival is geregeld, nu moeten nog de punten op de i worden gezet. We zijn blij dat Nathan het wil oppakken. Dat komt helemaal goed. We krijgen een prachtig festival."