Paramenner Francisca den Elzen heeft zin in wedstrijd in Exloo

De Drentse menner rijdt wedstrijden in Grade II. "Je hebt twee groepen menners met handicaps. In Grade I zitten deelnemers met de zwaardere handicaps. Er zijn zelfs mensen die met een dwarslaesie die toch op de koets zitten en meedoen aan wedstrijden, dat vind ik echt heel knap."Den Elzen heeft zelfs maar beperkte kracht in haar rechter arm en haar linker onderbeen is verlamd. Toch belet het haar niet om met haar 10-jarige pony Lars successen te behalen. "Het mooiste aan de sport vind ik is dat je intensief met elkaar met de pony bezig bent. En je bent lekker in de natuur bezig. Het is een echte teamsport, want zonder hulp lukt het niet."Zo staat dochter Lucy achter op de marathonwagen, waarbij ze in de hindernissen er voor zorgt dat de aanspanning mooi in balans blijft. Ook vader Fred helpt mee en daarmee is het hele gezin betrokken bij de mensport.Drie jaar geleden keerde de menwedstrijd in Exloo terug op de kalender en in korte tijd is het evenement populair geworden. "De meeste wedstrijden zijn in het zuiden van het land, dus wij zijn heel blij dat er in onze regio nu ook weer zo'n grote wedstrijd is", zegt Den Elzen.De deelnemers rijden eerst een dressuurproef. Zaterdag komen ze in actie in de marathon, waarbij ze in de omgeving van het hippisch centrum Exloo verschillende hindernissen moeten nemen, zoals een waterbak. Zondag is de afsluitende vaardigheidsproef. Bij de vierspannen doet ook veelvoudig wereldkampioen IJsbrand Chardon mee.