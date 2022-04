Ondanks vertrek VanSlag komt nieuw cultuurpodium naar Borger

Na het vertrek van podium VanSlag blijft er in de Willibrordkerk in Borger ruimte voor muziek, kunst en cultuur. Stichting The Bake Shop start namelijk Podium34, een initiatief dat zich het komende jaar als proef mag bewijzen.

Volgens bestuurslid Evert Hoven is Podium34 anders dan VanSlag. Dat laatste cultuurpodium maakte eerder deze week bekend te vertrekken uit de Willibrordkerk. "Het is voor ons te onduidelijk waar de gemeente naartoe wil met het gebouw. Dus is er voor ons te weinig perspectief om de kerkconcerten te kunnen continueren", zei directeur Henk Eggens.

Meer dan muziek

Podium34 wil ruimte bieden aan workshops, clinics, theater en exposities. En uiteraard is er plek voor muziek, zo legt Hoven uit. "Waar wij verschillen van VanSlag is dat wij ons meer richten op Nederland, zoals Drents en Noordelijk talent. Er zijn geen plannen om buitenlandse acts te boeken", wil het bestuurslid duidelijk maken. "Dat is een totaal andere insteek." Daarnaast wordt de samenwerking aangegaan met onder meer het Esdal College, want het cultuurpodium wil graag de jeugd aan zich binden.

Volgens Hoven hoeven we er niet voor te vrezen dat, net zoals bij VanSlag, er problemen met de exploitatie opspelen. "Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, en willen geen winst maken." Omdat de kerk in handen is van gemeente Borger-Odoorn, huurt de stichting voor een dagdeel de kerk af. Geld verdienen is geen hoofdzakelijk doel. "We willen vooral een plek zijn waar iedereen terechtkan."