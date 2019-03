Oprichtingspoging Drents Gasberaad verplaatst naar 3 april

Het aardbevingscafé dat 18 maart zou plaatsvinden, is verplaatst naar 3 april. De avond werd afgelast vanwege de aanslag in Utrecht.

Tijdens het aardbevingscafé wil Leefbaar Tynaarlo een Drents Gasberaad oprichten. Dit werd vorig jaar ook al geprobeerd, maar toen kwam het plan niet van de grond.Er bestaat al een Gronings Gasberaad, dat in overleg gaat met allerlei betrokkenen. Het beraad bestaat uit allerlei onafhankelijke partijen. Om die reden kwam het Drents Beraad vorig jaar niet van de grond. Het was toen ook al een initiatief van de politieke partij Leefbaar Tynaarlo.De avond vindt plaats in Het Sprookjeshof in Zuidlaren en start om 19.30 uur. Onder andere oud-Statenlid Ko Vester is gastspreker.