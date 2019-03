Tóch blaashal voor Nijeveen na anonieme gift

Het gaat om een schenking van 100.000 euro en daarnaast nog een lening van hetzelfde bedrag tegen een lage rente. De hal kost in totaal 250.000 euro. De stichting denkt voor de laatste 50.000 euro wel een oplossing te kunnen vinden.Het is de bedoeling dat de hal er voor 1 oktober staat als het nieuwe zaalseizoen weer begint. De nieuwe accommodatie wordt geplaatst op het kunstgrasveld van korfbalvereniging DOS'46. Daardoor kan de hal pas geplaatst worden na afloop van de veldcompetitie.Met name korfbalvereniging DOS'46 heeft meer ruimte nodig voor de jeugdteams. Jonge kinderen moesten al uitwijken naar Meppel en ook daar was ruimtegebrek. Er werd met teveel kinderen op een klein veld gespeeld.De hal is overigens bedoeld voor alle zaalsporters uit Nijeveen.Inmiddels is de Stichting Airdome Nijeveen in gesprek met de leverancier van de vloer en de hal. De opluchting is groot want een maand geleden kreeg de stichting te horen dat het College van de gemeente Meppel niet garant wilde staan voor de nieuwe accommodatie.