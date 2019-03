Vladimir Slot nieuwe aanwinst DOS'46

Slot is student aan de Rijksuniversiteit Groningen en woont in Groningen. Hij speelt al van jongs af aan bij Wit-Blauw."Ik ben gehecht aan mijn club, maar dit is voor mij een stap vooruit. Een hele mooie uitdaging," aldus Slot. "Ik ken al redelijk wat spelers van de groep. Ik heb er super veel zin in. Mijn uiteindelijke doel is om het eerste te halen", besluit Slot.