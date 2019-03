Het huis aan de Nieuwstraat in Assen was compleet verwoest. Een vliegtuigbom maakte in 1945 een einde aan het leven van het echtpaar Vrijs en hun vijf jaar oude dochtertje. Het enige dat nog overeind stond, was een wiegje.

In dat wiegje lag een baby: de vader van Hans Vrijs uit Beilen. Hij meldde zich bij RTV Drenthe na een oproep van de gemeente Assen.De gemeente gaat de slachtoffers van het geallieerde bombardement op de Drentse hoofdstad 11 april herdenken, maar kon geen nabestaanden van de familie Vrijs vinden. "Mijn vader was de enige overlevende van het bombardement op dat huis. Mijn grootouders zijn omgekomen, maar zijn wiegje stond er nog."Inmiddels is de vader van Hans overleden, maar het verhaal van het bombardement heeft hij overgedragen aan zijn zoon en twee dochters.De gemeente is blij verrast door het nieuws dat de familie Vrijs zich alsnog meldde. "Daar zijn we erg blij mee. We zullen de familie Vrijs snel uitnodigen om de herdenking bij te wonen", aldus een woordvoerder.