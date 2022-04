Live: Matthäus Passion van NNO te zien bij RTV Drenthe

RTV Drenthe zendt de opvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach door het Noord Nederlands Orkest (NNO) vanavond live uit. Het concert is vanaf 19.30 uur te zien op de website en op de app. Op TV Drenthe is de Matthäus Passion te zien op Eerste Paasdag om 13.00 uur.

Het is een van de tradities die elke paastijd weer terugkeert: de Matthäus Passion. Nadat de uitvoering vorig jaar door corona niet mogelijk was, kunnen de orkestleden van het NNO dit jaar weer los. De Matthäus-Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus als in het Evangelie volgens Matthaüs.