Rechtszaak fataal treinongeval Hooghalen uitgesteld: rechtbank wil deskundigen horen

De zaak tegen de 51-jarige bestuurder van een trekker uit Smilde, die ervan wordt verdacht dat hij door onvoorzichtigheid in mei 2020 bij Hooghalen een dodelijk treinongeval heeft veroorzaakt, wordt uitgesteld. Er zijn verschillende rapporten over de mogelijke toedracht van dit incident gemaakt en aan de rechtbank voorgelegd. De rechters willen vier deskundigen hierover horen.

De Smildeger stak die vroege ochtend in mei de onbewaakte spoorwegovergang over terwijl hij een trekker bestuurde met daarachter een kipper. De naderende trein claxonneerde en er werd nog aan de noodrem getrokken, maar een botsing kon niet worden voorkomen. De kar die achter de trekker zat werd honderden meters meegesleurd. Een 58-jarige machinist uit Hardenberg overleefde de klap niet. Een conducteur en twee passagiers raakten gewond. De trekkerchauffeur bleef ongedeerd.

Het Openbaar Ministerie verwijt de Smildeger dat hij telefoneerde toen hij de spoorwegovergang overstak. De man zelf ontkent. Hij had de telefoon daarvoor weggelegd, zegt hij. Daarnaast hebben onder meer ProRail en de Nederlandse Spoorwegen (NS) over dit ongeval gerapporteerd. In deze openbare rapporten zijn ook de weersomstandigheden meegenomen. Die ochtend was er sprake van regen en grondmist, die mogelijk een rol hebben gespeeld in het zicht van zowel de Smildeger als de treinmachinist.