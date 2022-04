Emmen biedt Wildlands hulp met miljoen aan coronasteun

Wildlands mag verder rekenen op een bedrag van 625.000 euro vanwege onvoorziene kosten door de coronamaatregelen. Het park moest vanwege het virus een groot deel van het jaar namelijk dicht, waardoor er minder bezoekers kwamen. Tot slot wordt de huur over 2021 gedeeltelijk kwijtgescholden. In dit geval gaat het om een bedrag van ruim 328.000 euro.

Wildlans heeft onder meer extra kosten moeten maken om het park coronaproof te maken. Er was geld nodig voor handhavers van de coronamaatregelen, het aanpassen van de looproutes, extra schoonmaakkosten en het aanpassen van de ict-voorzieningen.

Het park had verder evenementen zoals Wildnights en het winterplein grotendeels opgetuigd, maar die moesten weer afgelast worden vanwege de lockdown. Ook dat voelde het park in de portemonnee.

Ondanks alle tegenvallers vindt de gemeente dat het park 'best een goed jaar' heeft gedraaid. Mede omdat het bezoekersaantal in 2021 (516.000) bijna gelijk was aan het voorgaande jaar (560.000).