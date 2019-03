Unanieme steun raad Emmen voor nieuwbouw Esdal College

De gemeenteraad memoreerde dat in 2017 al een voorschot op de nieuwbouw is genomen en dat er al een miljoen euro is toegekend om de plannen te ontwikkelen.Daarmee zijn volgens de raad verwachtingen gewekt bij de school. Door bezuinigingen bij de gemeente dreigde de verhuizing niet door te gaan.Nu er toch geld komt kan het Esdal College nog dit jaar starten met de nieuwbouw. Die komt op de locatie van het voormalige theater De Muzeval en komt dan naast de HAVO- en VWO-afdeling van het Esdal College aan de Oosterstraat.De geplande bezuiniging op de bibliotheken en stichting De Kunstbeweging gaat wel gewoon door.