Broedseizoen in het Fochteloërveen: 'Rust en respect voor natuur'

In het Fochteloërveen staat een vogelkijkhut waarin bezoekers de broedende vogels kunnen bekijken zonder ze te verstoren. Westerhof probeert een nest van de geoorde fuut te ontdekken, maar dat lukt niet zomaar. "Meestal zitten ze goed beschut, ze bouwen hun drijvende nesten in de buurt van de wal. Ze zijn redelijk onzichtbaar, want ze willen niet gezien worden door predatoren. De nattigheid is een mooie barrière voor de vogels. Op het moment dat de waterstanden veranderen, zien we meteen minder broedparen."

Sommige vogels kiezen een minder voor de hand liggende plek om te broeden. Een winterkoninkje heeft een nest gemaakt in de werkschuur van Natuurmonumenten achter een kluwen touw. Westerhof: "Wij moeten dus ook onze werkzaamheden aanpassen de komende tijd. Het mannetje bouwt meestal een stuk of wat nestjes en het vrouwtje mag kiezen of het goed genoeg is. Het is afwachten of we hier straks een kersvers gezinnetje mogen begroeten in onze eigen schuur."