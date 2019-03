Ruit ingegooid bij opticien Assen: 200 zonnebrillen gestolen

Schade na de inbraak bij de opticien in Assen (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

De ruit is provisorisch dichtgemaakt (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Bij Roma Opticiens aan de Kruisstraat in Assen zijn vannacht meer dan 200 zonnebrillen gestolen. Dat meldt opticien Roland Beumer op zijn Facebookpagina.

Volgens een medewerker van de winkel loopt de schade in de tienduizenden euro's. "Het waren speciale merken, die tweehonderd tot duizend euro kosten."Rond 03.00 uur kwam er melding van de inbraak. Een etalageruit van het pand is vernield, waarna de brillen zijn meegenomen. Mogelijk heeft/hebben de dader(s) zich verwond, aangezien er bloedsporen in de zaak zijn achtergelaten.