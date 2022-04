Oekraïense kinderen krijgen les in voormalige school Esdal College

Kinderen uit Oekraïense vluchtelingengezinnen die in Emmen verblijven, gaan vanaf komende maandag naar school. Een voormalig pand van het Esdal College aan de Angelsloërdijk is hiervoor tijdelijk ingericht.

Veertig kinderen in de leeftijden van 4 tot en met 18 jaar kunnen er straks terecht. Het is de bedoeling dat er tot de zomervakanties les op deze locatie wordt gegeven.

De gezinnen waar deze kinderen deel van uitmaken worden opgevangen in vakantiepark Parc Sandur, het voormalige Fletcher Hotel, bij particulieren en in de gemeente Borger-Odoorn.

"Wij zijn ontzettend blij dat we nu van start kunnen met geven van onderwijs aan de kinderen uit Oekraïne", zegt wethouder Raymond Wanders. "We hebben alles op alles gezet om de leerlingen zo snel mogelijk naar school te laten gaan."

Het gebouw is tot de zomer beschikbaar, maar gaat als tijdelijke uitwijkplaats dienen voor het wijkcentrum van Angelslo. Voor dat pand staat nieuwbouw op het programma. Er wordt op termijn gekeken of er nog een ander schoolgebouw beschikbaar is.