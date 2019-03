Marketingstrateeg: Emmen speelt Russisch roulette met Wildlands

Emmen heeft nu tachtig miljoen euro in het park zitten. "Ik vind het principieel onjuist dat een gemeente met dit soort bedragen gaat investeren in dit soort ondernemingen. Dat is een spel dat ze helemaal niet beheersen. Een spel ook dat ze helemaal niet moeten willen."Volgens wethouder Jisse Otter, en ook een ruime meerderheid van de gemeenteraad, was het een duivels dilemma, maar is dit de minst slechte optie. Moers heeft er weinig vertrouwen in. "De vraag is of dit nou op termijn niet nog meer schade oplevert. Ik kan me best voorstellen dat er over pak 'm beet twee jaar weer de vraag komt: 'mag er nog wat extra geld bij?' Dan zegt eenzelfde soort wethouder: we hebben er nu al tachtig miljoen euro inzitten, laten we er dan maar honderd miljoen van maken. Het wordt langzamerhand niet eens meer casino, het wordt Russisch roulette."Volgens Moers had de gemeente Emmen 'never nooit' de investeringen in Wildlands moeten doen. Nu dat niet meer terug te draaien is, had de marketingstrateeg eieren voor z'n geld gekozen. "Ik zou dan toch een aantal miljoenen hebben afgeschreven. Dan maar wat pijn nemen, anders blijft die pijn doorgaan."Moers snapt er ook niets van dat Henk Jan Meijer, oud-burgemeester van Zwolle, benoemd is tot president-commissaris van Wildlands. "Jongens, jongens, jongens... dan ga je een politiek figuur er neer zetten, met alle respect, maar wat je nodig hebt zijn mensen die verstand van zaken hebben, die met nieuwe plannen kunnen komen."Moers zou de gemeente Emmen dus willen adviseren om afscheid te nemen van Wildlands. "Zoek er een echte professionele investeerder bij. Dit park heeft best wel potentie, dat is het issue niet. Er moet een steengoed en baanbrekend plan komen. Mensen willen best betalen, voor iets wat goed is. Kijk maar naar de musical Soldaat van Oranje, die loopt al tien jaar. Waarom? Dat heeft een draaiend podium en een mooi verhaal. Ja, dan willen mensen wel komen", zegt Moers"Wildlands heeft de entreeprijs nu verlaagd, maar de prijs is het probleem niet. De uniciteit van het park is het probleem. Daar heb je investeringen voor nodig, daar heb je een professionele partij bij nodig, die gaat helpen om er een succes van te maken. Daar is Emmen wél bij gebaat."