Documentaire over Bennie Jolink van Normaal op TV Drenthe

In deze documentaire komen interviews met Jolink en zijn bandleden voorbij en zie je de opnames van de nummers die op zijn nieuwe album te horen zijn. Ook brengt de zanger een boek uit met de titel 'Bernard Jolink: Post Normaal'. Dit 96 pagina's tellende boek staat vol met schetsen en verhalen."Het idee kwam al uit '68, om kunst, literatuur en muziek in een project te verenigen. Voor dit boek heb ik alle muzikanten en mensen die me hebben bijgestaan geportretteerd", zegt Jolink.Jolink zwaaide met Normaal in 2015 af met een groot afscheidsconcert in het GelreDome in Arnhem. De gezondheid van de zanger liet destijds erg te wensen over. "Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem was mijn tweede stamcafé. Eind 2016 kwam er een nieuw geneesmiddel op de markt die op mij werd uitgeprobeerd. Dat is fantastisch. Ik was niet meer benauwd en knapte per week op" vertelt Jolink. "Muziek maken ging ook steeds vrolijker. Er ontstonden melodieën, nieuwe teksten, nieuwe liedjes. Ik dacht: we gaan een nieuwe plaat maken!"Op zijn nummers bezingt Jolink onder meer zijn geboorteplaats Hummelo, diens dorpsgenoten en de gebrouilleerde relaties met ex-managers. "Cijfers en geld interesseren mij niet en daar hebben zij dankbaar gebruik van gemaakt", zegt Jolink.