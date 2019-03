Met een combinatie van Twitter, Youtube en Tinder op zoek naar een stage

"De app is een combinatie van Twitter, Youtube en Tinder", vertelt Adri Wischmann van de zogenoemde Dutch TechZone, een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid in de regio Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg."Bedrijven kunnen een filmpje opnemen, waarin ze beschrijven wie ze zijn, wat ze doen en wie ze zoeken voor hun stage. Studenten kunnen dan op hun beurt ook een filmpje opnemen, waarin zij zich voorstellen en wat voor opleiding ze doen. Dan kunnen ze vervolgens op de 'Tinder-manier' een match gaan zoeken. Studenten vinden bepaalde bedrijven wel of niet leuk, tot er uiteindelijk een match is. Dan krijgen ze samen een mailtje en worden telefoonnummers uitgewisseld."Volgens Wischmann is het 'best een hele truc' om tegenwoordig aan stagiaires te komen. "Daarom moet meer de taal van de jeugd gesproken worden. Jongelui willen niet meer hele lappen tekst lezen. De Youtube-generatie communiceert op een andere manier. Het zal dan ook best even wennen zijn voor de ondernemers, die uit hun comfortzone moeten stappen om die filmpjes op te nemen."Wischmann denkt dat je zo als student een veel beter beeld krijgt van het bedrijf waar je stage wilt gaan lopen, dan wanneer je een stukje tekst onder ogen krijgt. "Voor de bedrijven geldt eigenlijk hetzelfde. Als je anderhalve minuut naar iemand hebt kunnen kijken, dat je weet hoe iemand praat en hoe iemand beweegt. Dat is veel beter dan dat je een cv van iemand krijgt, die op allerlei manieren nog even flink opgepoetst is. Met zo'n filmpje krijg je een veel beter beeld van elkaar."De komende tijd worden de filmpjes van de bedrijven in de Dutch TechZone opgenomen. "Dat moet dan voor komende zomer klaar zijn. In de zomervakantie kunnen studenten dan zoeken naar een stage, die vaak op 1 september begint."De stages zijn voor alle studenten bedoeld. "Van snuffelstages tot afstudeeropdrachten, mbo, hbo, noem het maar op."De app 'Hallo Stage' is ontwikkeld op initiatief van de ondernemersorganisatie VPB-Emmen, met steun van de Dutch TechZone.