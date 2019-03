Vacature: RTV Drenthe zoekt een oproepkracht receptioniste/telefoniste

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. We houden Drenthe op de hoogte van het laatste nieuws, sport, evenementen en activiteiten. RTV Drenthe is niet ván Drenthe, niet vóór Drenthe maar is Drenthe. Een positie die we nu hebben en willen (be)houden.