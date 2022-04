Praot Drents Met Mij met Nico Vanderveen

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een derde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering is Nico Vanderveen te gast, hij is directeur bij Warenhuis Vanderveen in Assen.

Jeugd

Vanderveen is opgruid in Assen. Daor hef e tot zien tiende woond. Daornao verhoesde het gezin (pap, mam, zien breurtie en twei zussen) hen Rhee. Hie was de oldste van de kinder. En de kinder waren altied met de dieren gangs. "Ik wol as jochie ok altied dierenarts worden, dat leek mij helemaal het einde."

An het end van de veerde klas was e op warkweek in de DDR. Toen was e zestien en dat hef een grote indruk op hum maakt. Iniene beseft'er dat de wereld nog veul groter as Assen en umgeving was. Hij besleut macro-econoom te worden en gien dierenarts.

"Mien hart zee macro, maor mien hoofd zee micro." En dus volgde Vanderveen niet ien maor twei studies economie, waorveur e cum laude ofstudeerde.

Warenhuus

"As jochie dacht ik altied: nou, tegen de tied dat ik volwassen ben en de studies daon heb, dan is der vast wal ien van mien neven of nichten die op de directiezetel zit." Vanderveen har zölf ok wal interesse, maor wol eerst aandere dingen doen en de wereld verkennen. "Op een gegeven moment kwamen de kinder. Ien, twei, drei, veer. En daor weur het veur mien vrouw wal wat zwaorder van." Veur Nico niet, die vun het geweldig.

Hie kun al die virussen daor in Afrika wal an, zeg e zölf. Maor toen zien va hum belde, umdat e umhoog zat in het warenhoes besleut Nico dat het tied was um weerum te gaon hen Assen. En nou zit e met hiel veul plezier in het femiliebedrief.

Gezin

Nico Vanderveen hef veer dochters, veer schoonzeunen en vief kleinkinder, maor die woont niet um de hoek. Toch hef e veul contact met ze. "Veur ons was de Picardthoeve het centrum van de wereld. Wij hadden daor alle ruumte um dingen te ontdekken."