Bouw MFC Boerhoorn in Rolde kan beginnen

In het nieuwe gebouw komen een sporthal, een dorpshuis, en een gezondheidscentrum. De kosten voor de bouw liggen op 3,1 miljoen euro en was al eerder goedgekeurd door de raad.Vraagtekens zette de raad nog wel bij de exploitatiekosten van 110.000 euro per jaar. Door duurzame bouw is dat bijna de helft minder dan bij de oude Boerhoorn.Maar nog steeds een fiks bedrag menen verschillende partijen. "Het kan niet zo zijn dat als een huurder op zegt, de gemeente automatisch alles bijpast. We moeten dan ook naar de uitgavenkant kijken", zei fractievoorzitter Kiena ten Brink van de PvdA.Wethouder Heijerman beloofde de raad met grote regelmaat op de hoogte te houden over de financiële situatie van de nieuwe Boerhoorn.