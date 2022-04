Cel en tbs voor seksueel misbruik kleuter in steeg Roden

De 53-jarige Peter O. uit Roden is voor het seksueel misbruiken van een 4-jarig meisje in een steegje in zijn woonplaats veroordeeld tot een celstraf van 1,5 jaar en tbs met voorwaarden. De man kreeg de straf ook voor kinderpornobezit.

Het kind liep in juni 2020 met een vriendinnetje vanuit een speeltuin naar huis. De meisjes kwamen O. in een steegje tegen. Het geslachtsdeel van de man hing uit zijn broek, terwijl hij hen aansprak. Daarna misbruikte hij één van hen. Beide kinderen renden daarna naar huis en vertelden wat hen was overkomen. Er volgde een uitgebreid politieonderzoek en het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan deze zaak.

Kinderporno

O. werd uiteindelijk in februari 2021 aangehouden nadat getuigen meldden dat zij een man in een steeg zagen die zich verdacht gedroeg en een jongetje aansprak. Een getuige maakte een foto van de man. Bij de aanhouding vond de politie op de computer van O. ruim 2000 video's met kinderporno en enkele foto's. O. wilde dat meisje niet misbruiken, verklaarde de man. Hij wilde haar alleen zijn geslachtsdeel laten zien, maar dat pakte anders uit.

Stoornissen

Het voorval duurde kort, maar zal impact hebben op het kind en het gezin. Het kind is op grove wijze seksueel misbruikt en dit zorgde voor grote beroering in de omgeving. O. was er alleen maar op gericht zijn eigen behoefte te bevredigen, zei de rechter. Bij O. zijn meerdere stoornissen, waaronder exhibitionismestoornis, geconstateerd, waar de rechter rekening mee houdt. De strafbare gedragingen kunnen O. in verminderde mate worden aangerekend.

Deskundigen adviseerden een lange behandeling in een psychiatrische kliniek. Dit advies neemt de rechter over en verkortte de duur van de celstraf, zodat sneller met de intensieve behandeling van start kan worden gegaan. O. mag geen contact leggen met het slachtoffer en haar gezin en andere minderjarigen.