Stelling: Het is goed dat de gemeente Emmen dierenpark Wildlands redt

Een aantal partijen waren al langer bang voor dit moment. Volgens Gunnar Jens Bijlsma van Wakker Emmen is er toch voor de investering gekozen omdat men geen keuze had. "Andere alternatieven zijn slechter, dan is de eerdere investering weg en verdwijnt veel werkgelegenheid".Marketingstrateeg Paul Moers vind de tweede kans voor Wildlands een onverantwoorde zet. Volgens hem zal de situatie uit de hand lopen. "Ik vind het principieel onjuist dat een gemeente met dit soort bedragen gaat investeren in dit soort ondernemingen.”Wat vind jij? Is het verstandig van Emmen dat ze het dierenpark de helpende hand biedt? Of is het Russisch roulette?