Begon de wandelgroep in Borger-Odoorn drie jaar gelden met 15 deelnemers, inmiddels moet de groep nee zeggen tegen geïnteresseerde wandelaars. Met zo'n 75 deelnemers gaan ze vandaag de natuur in. Eén keer in de twee maanden komt de groep samen om te wandelen, en om verhalen over de omgeving te horen.