Hoogeveen gaat ‘racebaan’ verkeersveiliger maken

Het CDA kon op steun rekenen van bijna alle partijen. Alleen de SGP en Forum voor Democratie waren in eerste instantie geen mede-indiener van de motie. Zij sloten zich later tijdens de raadsvergadering toch aan bij het voorstel.

Wethouder Derk Reneman liet weten dat de motie uitvoerbaar is. "We hebben geïnventariseerd welke plekken in Hoogeveen veiliger moeten worden. Deze straten staan bovenaan ons lijstje om aan te pakken. En dat kan nu ook omdat we subsidie krijgen van het Rijk en de provincie om gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken." In totaal gaat het om een budget van 1,4 miljoen euro.