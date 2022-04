Provincie: 'Boeren moeten bezwaren tegen natuurproject Geelbroek intrekken'

Boeren uit de Broekstreek, een gebied tussen Assen, Ekehaar en Hooghalen, moeten afzien van hun bezwaren tegen een gepland natuurproject in het gebied. Ook mogen zij geen nieuwe procedures tegen de plannen starten. Pas daarna wil de provincie Drenthe met hen in gesprek over eventuele compensaties.

Er blijft dus onenigheid tussen de boeren en de provincie, al was er begin dit jaar een lichtpuntje. "Begin februari hebben we voor het laatst met elkaar gesproken en na afloop hadden we het gevoel dat er een opening was", vertelt Evert Smeenge namens de Bezorgde Boeren Geelbroek. "We willen ook graag blijven praten, maar onder die nieuwe voorwaarde kan dat gewoon niet."