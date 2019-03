'Daling aantal vlinders is een signaal'

Waar zijn de vlinders gebleven?

Aantal dagvlinders ruim 84 procent gedaald

De cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Vlinderstichting verbazen Verburg niet. "Bij het maken van de vlinderatlas Dagvlinders in Drenthe 2007-2015 zagen we al een grote afname van vlinders. Het was toen al een enorme waarschuwing."Verburg ziet de de trend al langere tijd zelf. "Van de boerenlandvlinders, maar ook van de gewone vlindersoorten, de 'tuinvlinders. Zoals de kleine vos, vroeger de meest algemene vlinder in Drenthe, daarvan heb ik vorig jaar maar twee exemplaren in totaal gezien.""Vlinders zijn niet alleen prachtig, ze zijn ook heel kwetsbaar met een ingewikkeld ontwikkelingsproces. Dat maakt ze tot een signaalsoort. In hun gevoeligheid geven ze, net als bijen, een signaal als er dingen in ons land niet goed gaan."Bekend is dat de versnippering van heide- en natuurgebieden, bodemverzuring en stikstof oorzaken zijn voor de daling. De vlinder heeft steeds minder geschikte leefgebieden. Verburg: "Merkwaardig is dat ik wel veel rupsen heb gezien. Het lijkt alsof ze zich niet goed kunnen ontwikkelen tot vlinder. Het versterkt de indruk dat er chemische stoffen zijn die de ontwikkeling van de rups beperken. ik ben geen wetenschapper, er is onderzoek en bewijs nodig om dit vast te stellen."Toch zijn er enkele lichtpuntjes. Verburg geeft aan dat het afgelopen jaar de vlindersoort eikenpage spectaculair veel is gezien. "Ook het hooibeestje en het heideblauwtje hebben het goed gedaan. En ik heb gisteren toch weer de eerste kleine vos gezien."