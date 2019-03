LTO baalt van ontevreden boeren: We lopen ons het vuur uit de sloffen

Zo zeggen boeren in dat onderzoek dat LTO onvoldoende kundige bestuurders in huis heeft, die te weinig voor de agrariërs opkomen en de sector onvoldoende promoten.Jan Bloemerts, boegbeeld van LTO Noord in Drenthe, 'baalt enorm' van de uitkomsten van het onderzoek. "Het is pure onzin dat we te weinig voor de belangen van de boer opkomen. We lopen ons het vuur uit de sloffen. Aan de andere kant: misschien moeten we bij onszelf te rade gaan, omdat we misschien te veel ballen in de lucht houden.""Ik snap wel dat boeren, die bijvoorbeeld in de problemen zitten door het hele fosfaatgebeuren, het gevoel hebben dat we niks voor ze doen. Maar dat gebeurt juist wel. In Den Haag houden we ons met heel veel dingen tegelijk bezig en hebben we met veel verschillende partijen te maken. Vaak moet je dan op zoek naar een compromis."Ontevredenheid is volgens Bloemerts wel iets van de maatschappij van vandaag de dag. "We zijn snel negatief over hoe iets gaat wat anderen moeten regelen, maar zelf weten we het niet beter."Volgens Bloemerts is op dit moment nog zo'n 60 tot 65 procent van de boeren in Drenthe lid van LTO Noord. "Dat aantal daalt niet, maar groeit ook niet."Het online onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van uitgeverij Agrio, betrof een onderzoek onder tweeduizend boeren en tuinders.