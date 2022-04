Windhoos vernielt kassen kwekerij bij Erica: 'Enorm geschrokken'

Een windhoos heeft vanmorgen huisgehouden in het tuindersgebied bij Erica. In elk geval komkommerkweker Polman werd getroffen. Een deel van de kassen is vernield.

"Het was een strook van zo'n twintig meter breed", zegt eigenaar Hans Polman. "Hele blokken zijn vernield: het glas is stukgewaaid en we moeten nog zien of de constructie beschadigd is."

De medewerkers waren net aan het werk in de getroffen delen. "Hoeveel pech kun je hebben. Er zijn veertig stukken, en in de eerste twee waren we aan het werk. Juist die zijn getroffen."

De mensen die in de kas waren zijn enorm geschrokken, maar zijn er lichamelijk redelijk uitgekomen. "De schermdoeken waren nog dicht, en die hebben veel van het glas opgevangen." Daardoor raakte er niemand ernstig gewond, al zaten sommigen wel onder het glas. Het personeel van de kwekerij wordt door het bedrijf opgevangen.

Schade nog niet duidelijk

Wat de schade na de windhoos is kan Polman nog niet zeggen. "Het is zo'n 7.000 vierkante meter die we moeten repareren. En waar we niet kunnen oogsten: los van de glasschade is het klimaat niet meer te regelen. Dat gaat dus verloren." De schade gaat zeker in de tienduizenden euro's lopen, en als de constructie van de kassen ook beschadigd is zal dat nog oplopen.