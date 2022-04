882 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven bij Drentse gemeenten

Bij de gemeenten in provincie Drenthe hadden zich tot gisteren 882 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven. Dat blijkt cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Emmen hebben met 254 de meeste vluchtelingen zich ingeschreven, gevolgd door Assen met 123 en de gemeente Midden-Drenthe met 114 vluchtelingen uit Oekraïne. Bij de gemeente Aa en Hunze staat met 2 inschrijvingen het kleinste aantal ingeschreven.

Relatief gezien zijn in de gemeente Midden-Drenthe de meeste vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven: 3,38 per 1.000 inwoners. De gemeente Aa en Hunze heeft met 0,08 per 1.000 inwoners het laagste aantal inschrijvingen.