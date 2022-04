Weer samen Ramadan vieren in de moskee: 'Dit zat er twee jaar niet in'

Het is de negende maanmaand en in de islamitische jaarkalender betekent dat de ramadan: de tijd van het vasten. Na een lange coronaperiode mogen moslims dit jaar weer samenkomen in de moskee om de ramadan te vieren.

Yasar Eraslan, voorzitter van de Hicret Moskee in Hoogeveen, vindt het 'heel fijn' dat deze ramadan alles weer mag. Want samenkomen zat er de afgelopen twee jaar niet in. "We hebben ons veel moeten aanpassen in de coronaperiode. Ook zijn we een lange tijd dicht geweest", vertelt Eraslan.

Mensen zaten thuis en konden niet naar de moskee komen voor een gebed of om samen te zijn. "Met de ramadan houden we een avondgebed en dat was de afgelopen jaren niet mogelijk, nu kunnen we weer samen bidden", zegt Eraslan.

Saamhorigheid

Een maand vasten en lezen uit de koran hoort bij de ramadan, maar het staat ook bekend als de maand van bezinning. "We besteden meer aandacht aan mensen die het minder hebben, zoals ouderen en zieken." Eraslan zoekt graag contact met andere geloofsgemeenschappen en omwonenden. "De Hicret Moskee in Hoogeveen staat bekend om de saamhorigheid, iedereen is welkom en we behandelen iedereen gelijk."

"Samen zijn in de moskee betekent meer sociaal contact, dat is belangrijk omdat mensen ook hun verhaal kwijt willen in de moskee", legt Eraslan uit. "Ik noem de moskee liever een gebedshuis vanwege de sociale factor, het is een soort sociaal ontmoetingscentrum voor jong en oud."

Ramadanmaaltijden voor iedereen