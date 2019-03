Mensink presenteert boek over 200 jaar Maatschappij en Weldadigheid

"Er is natuurlijk al veel bekend over dit onderwerp, maar mijn gedachte was om een boek te maken over 200 jaar Maatschappij en Weldadigheid. Ik schrijf uitvoerig over de scheiding van de vrije en de onvrije koloniën", vertelt Mensink, zelf geboren en getogen in Frederiksoord."Ook Johannes van der Bosch, de oprichter van de Maatschappij, komt natuurlijk uitgebreid aan bod." En zo zijn er nog vele andere onderwerpen die behandeld worden in het 312 pagina's dikke boek."Ik probeer hiermee een beter beeld te geven van deze gehele periode. Je hebt zo alles bij elkaar. We hebben een uniek verhaal, we zijn alleen vergeten het te vertellen."Mensink overhandigt vanmiddag om 15.30 uur het eerste boek aan gedeputeerde Cees Bijl.