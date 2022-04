Provinciegeld maakt einde aan 'racebaan' Hoogeveen: 'Levensgevaarlijk'

Lange tijd leek het erop dat de straten niet konden worden aangepakt, omdat de gemeente niet goed genoeg geld heeft. Maar vanuit het Rijk en de provincie is er subsidie vrijgemaakt om de problemen op te lossen. Het gaat om een bedrag van rond de 1,4 miljoen euro. "Financieel gezien heeft Hoogeveen het lastig", legt wethouder Derk Reneman uit. "Deze subsidie is zodanig geregeld dat we zelf niks hoeven bij te leggen."

En dat betekent dat er nu eindelijk iets kan gebeuren. "We hebben hier jarenlang voor gestreden", zegt Otten. "Dus we zijn hartstikke blij dat er nu iets aangedaan wordt. Nu is het wachten op het eerste plan, we zien het positief tegemoet." De komende tijd gaat de gemeente de plannen verder uitwerken met de omwonenden. Het plan is om in 2023 de eerste maatregelen uit te rollen.