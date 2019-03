Ondernemen in Drenthe: Assen is een prima plaats voor de vestiging van callcenters

Halbesma vertelt er over in Ondernemen in Drenthe. Bij het bedrijf werken zo'n zestig mensen. En dat zijn volgens Halbesma niet alleen maar studenten. "Jong en oud. Die hebben meer levenservaring en reageren anders. Jongeren brengen dynamiek. Je moet het wel leuk vinden dit werk."Cliqk heeft een plek in de Abel Tasman flat in Assen. Medewerkers bellen dagelijks namens onder andere energiemaatschappijen. "En ik wil niet dat dat op een agressieve manier gebeurt. Dat werkt averechts."Ilsa Halbesma denkt eind dit jaar gegroeid te zijn tot zo'n honderd personeelsleden. "Assen is een prima plek om gevestigd te zijn. Geen files, vlakbij het station en er is personeel te vinden." Er is ruimte voor meer volgens Halbesma. "Groningen is druk. Je ziet nu een omgekeerde beweging richting Assen."Stel, je bent twintig, komt net van school en je wilt ondernemer worden. Dan begin je klein als éénpitter of samen met een partner. Rick Bentum en Pascal Elzenaar doen het anders.Met hulp hebben ze een bestaand bedrijf over genomen. Een bedrijf met 350 klanten dat in webdesign en webhosting doet. Bentum heeft er nog wel eens wat slapeloze nachten van, maar wel een beeld voor ogen hoe het verder moet."We gaan in ieder geval met al onze klanten praten. Daarna bouwen we verder. Dit is wat we willen en dat is gelukt." Nu is het zaak om het draaiende te houden.Stefanie Herstel van The Content Society verhuisde van Zwolle naar Assen. En nu helpt ze bedrijven vooral met teksten. "Om meer online en offline zichtbaar te zijn.""Je moet mensen niet vermoeien met te veel informatie. Je moet heel goed zoeken naar welke informatie nodig is. Daarmee creëer je bewustwording en gaan ze zoeken." Herstel hoopt haar bedrijf snel uit te kunnen bouwen.Ondernemen in Drenthe is te zien na het regionale nieuws op TV Drenthe. En online: