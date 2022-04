Meiden duiken in de wereld van techniek op Girls' Day bij ASTRON

Het is vandaag Girls' Day en op deze dag in het jaar wordt geprobeerd meer meiden warm te krijgen voor de techniek. Het fenomeen is vanuit Amerika over komen waaien en ASTRON haakt erop in. Zij zien graag meer vrouwen binnen hun organisatie en in de wetenschap en organiseren daarom allemaal puzzels en proefjes alleen voor meiden.

Geen les in het klaslokaal dus vandaag, maar op het LOFAR-terrein waar de meiden van alles leren over de ruimte. "Ik vind het echt heel geweldig dat ik hier mag zijn. We weten zoveel dingen nog niet en na vandaag weet ik nog meer over wat ik eigenlijk niet weet. Het is zo interessant allemaal, ik word er helemaal enthousiast van", zegt Floor, leerling van het Dr. Nassau College.

En dat enthousiasme is nou net wat Maaijke Mevius, astronoom van ASTRON, hoopte over te brengen. "Ik vertel ze iets over de zwaartekracht, maar dat is niet het belangrijkste. Dat is dat ze zien dat ik enthousiast ben en dat het werk wat we hier doen heel leuk is. Ik hoop dat ze geïnteresseerd raken in wat we doen."

Combineren met gezinsleven

Melvius ziet graag meer vrouwen in de wetenschap instromen. En dat zo'n carrière niet samengaat met een rijk privéleven, is volgens haar onzin. "Ik zit hier met een collega en dat is ook een vrouw. Het is prima te combineren om een gezinsleven te hebben en te werken in de wetenschap."

Naast Floor ziet ook medescholier Melat een baan in de wetenschap wel zitten. "Ik denk er elke dag over na. Soms denk ik dat het werk te moeilijk is, maar het lijkt me wel heel leuk. Ik vind het echt heel interessant, ik ben al lang heel erg geïnteresseerd in sterren en planeten."