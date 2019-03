Werkstraf voor hennepkwekerij in Emmen

Voor het kweken van hennep in zijn voormalige huis in de Emmer wijk Angelslo, veroordeelde de rechter een man uit Almelo vrijdag tot 150 uur werkstraf. In het huis aan De Wendeling werden 12 juni vorig jaar 321 planten gevonden in twee slaapkamers.

De politie ging die dag bij het huis kijken naar aanleiding van meerdere tips vanuit de buurt. Het viel de agenten op dat de ramen verduisterd waren. Niemand deed open, maar toen ze binnen waren, vonden ze de 26-jarige Almeloër in een van de slaapkamers. Hij had zich verstopt. De slaapkamers waren omgebouwd tot kweekruimten.Bij de politie vertelde de man dat hij zelf de hennep kweekte en de elektriciteit, die buiten de meter omgeleid werd, ook zelf had aangelegd. Hij kon dat, omdat hij een technische opleiding had gevolgd.In de rechtszaal kwam hij met een heel ander verhaal: hij had zijn huis twee maanden verhuurd aan een kennis en die zou de kwekerij hebben aangelegd, zonder dat hij het wist. “Twee dagen voor mijn aanhouding ontdekte ik het. Ik eiste dat hij het zou opruimen, maar hij wilde daar een paar dagen mee wachten en chanteerde mij. Twee dagen later was de politie er. Ik denk dat hij die heeft gewaarschuwd, uit wraak”, aldus de man.De rechter geloofde zijn nieuwe verklaring niet, omdat de man bij de politie heel gedetailleerd uitlegde hoe het allemaal was gegaan. De Almeloër zei meteen na de uitspraak dat hij in hoger beroep gaat, omdat hij de straf onrechtvaardig vindt.